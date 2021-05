La tilde de guión (al igual que las de Sión, truhán, rió, frió, pié, pió, crié, crió, pión y alguna otra por el estilo) han formado parte de una constante pesadilla en mi vida de filólogo. Más de una vez he explicado por qué: La regla número 12 de Las nuevas normas de prosodia y ortografía , doctrina académica puesta en vigor el 1.° de enero de 1959, establece que el encuentro de vocal... débil átona con fuerte tónica forma siempre diptongo... Este es exactamente el caso del vocablo guion : hay encuentro de vocal débil átona (la i ) con fuerte tónica (la o ). Ergo (pura evidencia silogística), en guion se da diptongo. Y, si hay diptongo, quiere decir que la palabra guion es monosilábica, y los monosílabos no se tildan (salvo los contados casos de acento diacrítico, en cuyo sepelio guion no tiene vela). Entonces, ¿qué diantres hace esa tilde sobre el vocablo guión ? Porque en cualquier diccionario que usted consulte (incluido, no faltaría más, el DRAE) va a encontrarse siempre con un cínico guión orgullosamente aureolado con esa injusta tilde. (Él y un buen número de compañeros que están en el mismo problema: Sión, truhán, pión y las formas verbales rió, frió, fió, pió, crió, fié, pié, crié y es posible que algún otro).