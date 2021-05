Órdenes "superiores". El montaje se inició bajo la dirección de Luis Fernando Gómez quien, por órdenes "superiores", tuvo que abandonarlo y pasó a las hábiles manos de Mariano González. ¡Qué absurdo que disposiciones legales limiten y castiguen la capacidad creadora de un artista para cumplir con un reglamento ridículo! "Lo que quieren en puestos claves no son artistas sino burócratas," me dijo Luis Fernando la noche del estreno. Recuerdo que cuando, durante muchos años, fui miembro de la Junta Directiva de la Compañía Nacional de Teatro rehusé llenar los formularios que me envió la Contraloría General de la República y les contesté que, si por ese motivo me despedían del puesto, que lo hicieran. Nunca lo hicieron. También recuerdo que el actor Juan Katevas, cuando fue director del Teatro Melico Salazar, llenó el formulario y puso en todas las casillas que no tenía nada. ni automóvil, ni casa, ni cuentas bancarias, ni una bicicleta, ni patines, hasta que llegó al capítulo de semovientes (¡que horrible palabra!) y entonces sí, con orgullo puso: un perro; valor: ¢10 millones.