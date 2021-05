¿No es este, acaso, un estigma, una falta de respeto, una discriminación injusta, o será que esta sí se considera una discriminación justa? ¿Acaso no corre tanto riesgo una niña de ser violada por un sacerdote heterosexual libidinoso como un niño por un libidinoso homosexual? ¿Por qué la Iglesia excluye de manera explícita a uno, pero no al otro? Si de lo que se trataba era de proteger a los fieles -sobre todo a los pequeños y pequeñas- o, incluso, si se trataba de prohibir cualquier ejercicio sexual de los curas, bastaba con lo que ya existe: se prohíbe la vida sexual a los sacerdotes, y punto. ¿Por qué, entonces, esta Instrucción específica contra los homosexuales? Según el documento, la razón es simple: se trata de "una cuestión particular que las circunstancias actuales han hecho más urgente". Es decir, es una cuestión de imagen: ante tanto escándalo y, sobre todo, ante el escándalo de tanto ocultamiento oficial, había que hacer o, más bien, había que decir algo..., aunque al hacerlo se sacrificase injustamente a personas que podrían haber sido buenos sacerdotes, que tanta falta hacen. Como de costumbre, pagan justos por pecadores, aun en la Iglesia.