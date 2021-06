Nos complace que el ministro de Seguridad Pública, Juan Rafael Lizano, haya mostrado interés y preocupación en el esclarecimiento de estas anomalías que, por haberse originado hace muchos años, la investigación debería abarcar los años recientes y los anteriores. Debería, en este sentido, llamarse a cuentas a los directores de migración en otros gobiernos, pues no es posible que, siendo tan antiguas las denuncias, no se haya actuado a tiempo. Por otra parte, no se trata de casos aislados, sino de la existencia o funcionamiento de una verdadera red con tentáculos en bufetes particulares, en Hong Kong y en Migración. Recordemos que, el 3 de marzo pasado, el viceministro de Seguridad, Carlos Castro, denunció la existencia de " una estructura paralela" en Migración dedicada a estos menesteres, así como un alud de presiones de políticos, diputados y abogados para el otorgamiento de visas a ciudadanos chinos. La razón de tanta premura se encuentra en el testimonio de cuatro inmigrantes chinos en nuestro reportaje de ayer. Todos pagaron millones de colones por una visa. El negocio ha sido antiguo, numeroso y en extremo productivo.