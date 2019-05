Al recién creado Liceo Enrique Guier no le fue mejor, según nos narró su secretaria Ligia Chaves, con documentos en mano. Ellos pidieron la donación de computadoras y mobiliario viejo que el ICE, tenía en desuso y que al colegio le serían de gran utilidad. No obstante, la respuesta también fue negativa, aduciéndose tecnicismos de proveeduría muy baladíes. Este artículo nace del cariño que le tengo al ICE, que en mi natal Cachí me dio mi primer trabajo formal, a los 14 años, como office boy en la Oficina de Personal, y con ello me abrió el camino para buscar nuevos horizontes. Eso nunca lo olvidaré, cómo sí han olvidado los nuevos jerarcas a los “tuneleros” y a mi pueblo.