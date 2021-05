Al hombre por el perro. Finalmente, el tema-excusa. Al acercarse el final del artículo, don Mario habla del tema que justificó su ataque personal a tantas y tantos. Llega al tema de la eutanasia aplicada a seres humanos apoyándose en la conducta debida a los perros. ¡Extraña aproximación a cosa tan principal! Al menos a mí me parece que el tema merece otro enfoque pues toda vida humana es inviolable y posee una dignidad infinita. La prehistoria de la bioética nos enseña desde Hipócrates, en el siglo VI a. C., y los demás antiguos juramentos médicos de tradiciones tan diversas como la hindú, la judía, la árabe o la china, que la vida humana es sagrada y que el médico está siempre para curar no para dañar. El cristianismo hace lo propio en cuanto cosmovisión que, cercana a otras, coincide en la sacralidad radical del derecho a la vida en cuanto don venido de un Dios que la da y la quita. ¿Es una ofensa a alguien afirmar esto?