Don Miguel Angel fue uno de los asistentes al "relanzamiento" en el teatro Melico Salazar, y él, como otros costarricenses que llamaron a este diario, debió sorprenderse de la versión que el vídeo oficial da de los años cuarentas y de la guerra de 1948: ni una sola imagen que no fuera del Dr. Calderón. Así como vamos, el próximo vídeo aceptable no hablará ni de la guerra civil; pasaremos de una reforma social a otra, borrando de un manazo medio siglo. No quiero creer que los culpables de semejante desfase sean los mismos duendes que aparecen en el vídeo maldito de la UPAZ y que escamotean la historia nacional.