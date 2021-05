Destrucción del amor. Finalmente, ‘adoración’. ¿A quién adora el hombre moderno? ¿A sí mismo? Ciertamente no. El ser idealizado del humanismo se ha caído a pedazos. Ante bien, nos despreciamos a nosotros mismos. Nos despreciamos como nunca antes lo habíamos hecho. Por nuestra vocación de muerte y devastación, por nuestra capacidad para encarnar las terribles fuerzas de Tánatos como criatura alguna lo había nunca hecho. ¿Hay algo o alguien a quien todavía adoremos? Sin adorar no se puede vivir. Se puede existir, pero no vivir en el pleno sentido de la palabra. ¿Nos adoramos los unos a los otros? No es lo que la historia reciente revela. ¿Adoramos a la naturaleza? Curiosa forma de mostrar el amor: destruyendo al objeto amado. ¿Adoramos la ciencia, la tecnología, el conocimiento? Esas cosas no se adoran: se usan, se cultivan, se ponen a prueba, en el mejor de los casos se aman, pero eso no es adoración. ¿Adoramos los espacios constelados? Sí, únicamente en la medida en que no hemos podido aún desflorarlos y contaminarlos de humanidad.