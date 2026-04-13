Opinión

Siete de cada diez personas tienen una mentalidad insular: ¿está usted en ese grupo?

La insularidad, es decir, la tendencia de las personas a no confiar ni a poder estar con otros que piensan distinto, facilita que el algoritmo ocupe el lugar del otro

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Por Carolina Gölcher
Hombre en la cama, a oscuras, mirando su teléfono celular
Con la autosuficiencia como telón de fondo, ChatGPT propugna la labor benéfica y titánica de procurar seguridad, creatividad, tranquilidad, confianza, inspiración, optimismo, información y hasta un sentido de pertenencia. (Shutterstock/Imagen)







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