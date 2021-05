Otra iniciativa propuesta por Lerner fue el lanzamiento de la campaña de reciclaje: “Basura que no es basura” o intercambio verde, que consiste en cambiar los desechos sólidos reciclables como el papel y el plástico por frutas, verduras, útiles escolares, y hasta juguetes y libros para colorear, por lo que no es difícil adivinar quienes son los más entusiastas participantes: los niños. Todos estos productos no le cuestan un real a la Municipalidad pues la gran mayoría proviene del sector privado, ansioso de apoyar la campaña.