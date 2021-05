Sin embargo, en el seguro contra accidentes automovilísticos en Costa Rica podría estar operando una importante dosis de riesgo moral, pues a los conductores asegurados no pareciera preocuparles mucho las consecuencias financieras de manejar a altas velocidades, adelantar por un carril donde no tienen toda la visibilidad e irrespetar las señales de tránsito. Las secciones de “sucesos” de la prensa así lo demuestran. Tal vez eso tenga que ver con que los asegurados consideran que los deducibles y los coaseguros típicos son bajos y que –en el peor de los casos– ellos podrán asumirlos sabiendo que el Instituto Nacional de Seguros (INS) paga lo demás. ¿Conduciría la gente con la misma imprudencia que hoy si tuviera que asumir la totalidad del costo de su imprudencia? Yo estoy seguro de que no.