Supongamos lo contrario: que, por las deficiencias estructurales y de otra índole de estos estadios, se produjese una tragedia. ¿Quiénes serían los responsables? Obviamente, las juntas directivas de los clubes, las autoridades públicas y los dirigentes del deporte nacional. En esa eventualidad, quizá se impondrían sanciones penales y civiles, pero todo sería tarde, por lo que la opinión pública señalaría con el dedo acusador a los funcionarios públicos que faltaron a su deber al no adoptar a tiempo las medidas correctivas pertinentes. En este caso concreto, la decisión de la citada Comisión no es sorpresiva. Desde 1995, los clubes de la Primera División quedaron debidamente notificados de las deficiencias de sus estadios y de su obligación, técnica, legal y moral, de corregirlas con prontitud. Sin embargo, no mostraron interés en atender las observaciones oficiales, un acto de desacato censurable hacia la autoridad constituida y de irrespeto a los aficionados a quienes, por su pasividad, han expuesto a serias consecuencias.