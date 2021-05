Por supuesto que esto no significa que haya que bloquear el país y quemar llantas cada vez que uno no está de acuerdo, pero nuestra democracia tiene que ser más flexible y abrirse a formas inéditas de participación, de lo contrario aumentará el escepticismo y la frustración. Si la gente no sabe cómo expresar legítimamente sus puntos de vista, su descontento y su disenso, no es imputable a los ciudadanos sino a sus dirigentes y partidos políticos y, en todo caso, a un sistema educativo que no forma para la democracia crítica.