Tratándose de dos instituciones fundamentales, eje y salvaguardia de derechos humanos básicos, este empeño reformador es mucho más que una buena noticia. Afirma la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y debe inspirar, a la vez, a otras instituciones o poderes del Estado anquilosados en procedimientos rutinarios y reacios a cambios sustanciales. Nos referimos principalmente a la Asamblea Legislativa, atada a un reglamento interior o sistema de trabajo que, conforme pasa el tiempo, se agravan los problemas del país y aumentan los desafíos interiores y exteriores, con más fuerza se percibe su responsabilidad en el atraso que sufre el país en diversos órdenes. Su capacidad legislativa no es oportuna ni eficaz, y el control político es tardío e incongruente. En cuanto al régimen municipal, no levanta vuelo y los partidos políticos, pese a sus fervientes proclamas sobre el particular y su inocultable deterioro, no lo han tomado en serio. Las excepciones de algunas pocas municipalidades ordenadas y eficientes confirman la regla.