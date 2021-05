Observo, en primer lugar, que el diputado Corrales argumenta la necesidad de investigar al Poder Judicial, dada la posibilidad de que existan “juicios que duren veinte años”. Con ello revela tener una errada concepción del atraso judicial, al definirlo tomando en cuenta solo la fecha de inicio del asunto y atribuirle cualquier dilación a la ineficiencia de los tribunales. Es extraño que esta concepción parcializada provenga de un abogado con muchos años de experiencia, quien, como litigante, conoce bien los múltiples factores, ajenos al órgano jurisdiccional, que hacen que un proceso judicial no avance. Pero resulta inaceptable que esa confusa e incompleta noción, aún no validada por la comisión, ya se utilice como parámetro para afirmar la existencia de retardos inaceptables por parte de los órganos que administran justicia. Sin embargo, por creer que don José Miguel puede colaborar haciendo de nuestro conocimiento los asuntos no resueltos y planteados a conocimiento de los tribunales anteriores a 1998, que presenten retardos atribuibles a los órganos de administración de justicia, a fin de incluirlos en el programa de combate del retardo judicial que tenemos en ejecución, le insto a enviarme la lista, con el compromiso de ocuparme de esos expedientes para que en los casos en que proceda se dicte sentencia con prontitud.