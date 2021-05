Responsabilidad personal. No es posible entender los alcances de la “rendición de cuentas” y de la “transparencia” públicas que mejor convienen al país, si no se acepta que deben estar contenidos dentro de un claro régimen mayor de dirección y planificación pública que consagre de manera precisa la responsabilidad personal de nuestros gobernantes con respecto a los procesos públicos esenciales, no los accesorios; y que estos se manifiestan en los ámbitos nacional, sectorial, regional, cantonal, local, cuya “articulación sistémica” no debe obviarse, como ocurre con frecuencia, pues en todos ellos se toman decisiones estatales complementarias con intervención más o menos participativa de distintos actores, muchos de los cuales no tienen capacidad o posibilidad de acceso o de influencia, y menos para “evaluarlas”.