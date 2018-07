Por su operativa, en el impuesto sobre el valor agregado (IVA) no es lo mismo exonerar que sujetar a una tasa cero a determinados bienes y servicios. Si se exonera del impuesto a un bien (o servicio), pero no a sus insumos, el precio final de aquel tenderá a subir porque el detallista no podrá recuperar los impuestos pagados por sus compras. Por el contrario, si el bien se sujeta a una tasa cero, sí podrá hacerlo, con lo cual el precio al consumidor final no se vería afectado por el impuesto.