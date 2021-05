En este caso, el fin inmediato puede ser bueno: el establecimiento de la carrera parlamentaria para fortalecer la representación política. Este fin debe, sin embargo, quedar, por ahora, en suspenso, mientras los diputados no aprueben las reformas electorales de fondo pertinentes y no promuevan mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas de los diputados. En el campo electoral, sobresale el poder ciudadano de escoger a sus representantes y no solo de votar por una papeleta en la que, como muestra la experiencia, se nos meten muchos gatos por liebres. La elevación de 57 a 77 diputados no logra la amplitud de esta reforma. A lo sumo, les servirá a los partidos para cumplir con la cuota del género... En otras palabras, de nada sirve reelegir a los diputados para aprovechar su experiencia parlamentaria, si la materia prima de la experiencia –la excelencia de los candidatos a diputados– no brinda garantías suficientes para ejercer este elevado cargo y el ciudadano carece de medios para actuar a tiempo. El desenvolvimiento de la actual Asamblea Legislativa no nos ha ofrecido muchas ilusiones sobre el particular. No hay, pues, coherencia en este proyecto.