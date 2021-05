Hoy, Toledo enfrenta una grave crisis de credibilidad por no haber cumplido sus principales promesas de campaña. Sabe que con una popularidad en caída libre –actualmente por debajo del 20 por ciento– necesita oxigenar su gabinete (lo acaba de hacer), reconectarse con la sociedad y buscar una tregua –formal o por debajo de la mesa– con el APRA, la principal fuerza de oposición. Por eso, lo acepte o no, la nueva composición del gabinete, con figuras como Silva Ruete y Wagner, cercanas a Allan García y en posiciones claves (economía y relaciones exteriores), si bien no permite hablar de una alianza formal sí evidencia un "entendimiento" de hecho entre el gobierno y el APRA.