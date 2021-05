La zona marítimo-terrestre es una franja de 200 metros de ancho que se extiende a lo largo de todas las costas del país. Está dividida en dos partes. La primera mide 150 metros desde la pleamar, y comprende por lo tanto todas las playas de Costa Rica. Es lo que la ley define como "zona pública inalienable", de libre tránsito y acceso para todo costarricense o visitante al país. Nadie ha sugerido vender esa tierra o, mejor dicho, esa arena. En consecuencia, el derecho de los costarricenses a disfrutar de las playas no está bajo amenaza. Son los 150 metros que están detrás lo que podría venderse. Aunque, pensándolo bien, de lo que se trata tampoco es de vender esa tierra, sino simplemente de cobrarla. Porque lo cierto es que está en manos privadas, bajo la forma de derechos de posesión o concesiones otorgadas por las municipalidades. Es tierra que está "alquilada", y sus poseedores tienen casi los mismos derechos de un propietario. Pueden poner cercas, construir casas, hoteles u otros edificios y en general disfrutar de esos terrenos como si los hubieran comprado. Lo que no pueden hacer es hipotecarlos, y en todo caso carecen de seguridad jurídica que la Constitución garantiza a un propietario. El canon anual que pagan es a veces irrisorio, y el otorgamiento de las concesiones por las municipalidades no siempre está libre de pecado.