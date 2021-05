El pago de comisiones no es práctica aceptable y en el caso de los pacientes de la CCSS resulta inmoral. Exigimos al señor Gulleseriam que aporte las pruebas de los casos concretos que conozca a la auditoría interna de la Caja, que iniciará una investigación, según declaraciones del señor Rodolfo Piza aparecidas también en este diario. Solicitamos que esta investigación se lleve hasta sus últimas consecuencias. De no aportarse esta información, daremos por hecho que no existe y, en ese caso, exigiremos una retractación pública al señor Gulleseriam.