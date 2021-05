Son las mujeres que ponen término a una relación las acosadas, las amenazadas. Son ellas las que mueren porque no se les reconoce su libertad de decidir si continúan o no con una relación. Esto no les ocurre a los hombres. Un vecindario que se entera, una familia que sabe, una mujer aterrorizada. Esto tiene un denominador común: es prácticamente imposible poner a un agresor en la cárcel.