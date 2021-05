Veamos a continuación algunas consecuencias que se siguen de la argumentación aludida. Si el óvulo fecundado es ya una persona, su eliminación deliberada equivale a un asesinato. Supongamos que una mujer ha quedado embarazada a consecuencia de una violación. No puede evitar las consecuencias de la violencia, pues entonces cometería un delito. A un primer nivel de violencia se suma otro: no puede hacer nada para defenderse de las consecuencias de la brutalidad. Su cuerpo se reduce a un útero sobre el que no tiene control. Además, puesto que incitar al delito es un delito, debatir sobre el aborto en caso de violación es también un delito. Tercer nivel de violencia, con solo sacar las consecuencias lógicas de una posición moral.