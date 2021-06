Este dato no contiene, sin embargo, toda la verdad, como lo expresan los autores de dicho informe. En efecto, este estudio no toma en cuenta los medios días perdidos que, a juzgar por la costumbre o la cultura del menor esfuerzo, no deben de ser desdeñables. Tampoco se advierte que si bien se refiere a días lectivos, nuestro país se ha distinguido no solo por tener uno de los cursos más breves en el mundo, sino también los días lectivos con menos horas lectivas.