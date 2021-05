¿Cómo van a quebrar, con los precios que cobran? Allí está, precisamente, la respuesta. Los hoteles son empresas que requieren una alta inversión inicial, y tienen un largo período preoperativo. Uno puede fundar una fábrica en un galerón, y poco a poco ir comprando más equipos y ampliar sus líneas de producto. Un hotel, por el contrario, tiene que estar listo desde el primer día, con habitaciones decoradas, restaurantes, cocinas, recepción, lavandería, etc. Y ese primer día llega después de dos años o más de diseño, construcción y equipamiento. La carga financiera de las empresas hoteleras es enorme. En el resto del mundo, esa carga se amortiza en plazos de quince o veinte años, a tasas de interés acordes con el tipo de inversión. En Costa Rica, los empresarios hoteleros se ven obligados a endeudarse con plazos de 5 a 8 años, y a tasas de interés exorbitantes. El industrial, por su parte, encuentra su mercado inicial a la vuelta de la esquina. El hotelero desde el comienzo tiene que ir a buscarlo al exterior, con los altos costos de comercialización que eso implica. Además, en Costa Rica, tiene que formar sus propios recursos humanos. ¿Podemos imaginar la agricultura nacional sin la Facultad de Agronomía? ¿O la industria sin las de Ingeniería? Pues en este país se ha llegado a tener una considerable industria hotelera sin que haya nada que pueda llamarse una escuela de hotelería. (Existen universidades privadas que hacen clavos de oro enseñando algo que genéricamente llaman "Turismo". Hasta hoy se ignora qué saben hacer los graduados de esas universidades). Muchos de los problemas citados --de financiamiento, de comercialización, de recursos humanos-- están en alguna medida resueltos para los hoteles que forman parte de cadenas internacionales. Pero resulta que en Costa Rica llegamos a ser uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento en el mundo, prácticamente sin la participación de cadenas internacionales. De las 12.000 habitaciones con declaratoria turística que hay en el país, menos del 10 por ciento están afiliadas a alguna cadena internacional (y, aun de estas, la mitad pertenecen a inversionistas nacionales). Para rematar, el recién aprobado aumento del impuesto de ventas al 15 por ciento, más el 3 por ciento del ICT, convirtió a Costa Rica en el país con el impuesto de hospedaje más alto del continente americano. Y el 1 por ciento sobre los activos, que por lo dicho al comienzo impacta más a los hoteles que a cualquier otra actividad, deberán pagarlo aunque no tengan con qué. No les quedará otro remedio que subir sus tarifas, lo que los sacará todavía más del mercado internacional. Si a lo anterior le agregamos que el aeropuerto es un tugurio, que las calles y carreteras están destrozadas, y que el hampa descubrió en el turista a su presa más fácil, llegamos a una conclusión práctica: sería bueno que los bancos fueran abriendo departamentos de administración hotelera. Les van a sobrar llaves.