Cambio de condiciones. Estas medidas, sin embargo, no pueden limitarse a leyes que impongan penas a quienes promueven y ejercen la corrupción. Esto es importante pero insuficiente. Para cortarle las alas a la corrupción, es preciso cambiar las condiciones del sistema institucional que la incuban. En primer lugar, la falta de control efectivo sobre los jerarcas. Ninguna democracia avanzada se contenta con votar cada cuatro años; eso es un engaño del subdesarrollo. Las democracias avanzadas mantienen el control sobre sus jerarcas con accountability , o la exigencia de rendición de cuentas a quien le puede dar un voto de desconfianza –o sea, no se trata de contar logros reales o supuestos e irse para la casa– y el impeachment , un ágil proceso político de revocatoria del cargo, en caso de transgresiones importantes. Es decir, no entregan la soberanía del Estado a los jerarcas por cuatro años, sino que mantienen el control ciudadano, para sacarlos cuando los resultados sean muy malos o se aparten de las normas. En este sentido, es preciso empezar por exigir el cumplimiento de la evaluación por resultados, que exige el artículo 11 de la Constitución, ajustando el reglamento de la Contraloría, actualmente lleno de pequeños detalles, que paralizan la buena administración, a un control efectivo sobre la gestión, que responsabilice a los jerarcas.