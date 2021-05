Y es en defensa de esos valores por lo que hoy escribo estas líneas. Creo que ya es hora de decir que no es ético condenar públicamente sin fundamento alguno. No es ético denigrar a unos para ensalzar a otros. No es ético borrar de un plumazo y sin ninguna base cierta la honorabilidad de personas que trabajan calladamente para cumplir un deber en el que creen profundamente.