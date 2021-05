El PUSC y su virtual candidato, Miguel Angel Rodríguez, insisten en que, como no son gobierno, no debe tomar iniciativas en asuntos esenciales, como telecomunicaciones o generación eléctrica; estas corresponden al Ejecutivo. Hay mucho de cierto en ello. Pero ¿por qué llevarlo al extremo de no revelar su pensamiento concreto, o lo que harían si estuvieran hoy, o el 8 de mayo de 1998, en el poder? El sector de José Miguel Corrales, que aún juega a oposición desde el partido gobernante, no ha ido más allá de decir con qué discrepa. Pero ¿qué propone, concretamente? ¿Cómo traducir en hechos el mensaje hasta ahora impreciso de su líder?