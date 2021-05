Y es que está en apogeo ese tono impersonal: "no hay", "no existen", "no se puede", "no hay legislación", "hay un vacío legal" y mil alegres y evasivas explicaciones. Se declaran incompetentes con una frialdad... Pero resulta que las leyes no se hacen solas, los vacíos legales no se llenan solos, el "hay que hacer" no se hace solo. Tanta lucha, tanto esfuerzo, tanto forcejeo para alcanzar un puesto de poder, que precisamente es para "hacer", pero no se hace nada.