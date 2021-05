Por primera vez. Es una pena, además, que mi interlocutor no haya indagado la razón por la que el plazo del PND se fijó hasta diciembre. Si lo hubiera hecho –y para ello bastaba una llamada– se habría enterado de que la directriz de Mideplan para la elaboración del PND ha obligado a las instituciones a un doble ejercicio de enorme valor para el país. Por un lado, el plan se está elaborando no con una óptica institucional, sino sectorial, demandando de las instituciones una inédita dinámica de colaboración al definir sus metas comunes. Por otro lado, hemos pedido a cada sector del Estado que limite a no más de 10 el número de acciones prioritarias que desea ver reflejadas en el PND. Esto obliga a un ejercicio de jerarquización y reflexión estratégica que, tristemente, ha sido la excepción y no la norma en el sector público. Por primera vez en muchos años el PND será un instrumento estratégico y no operativo. Estas dos transformaciones, sobre todo la de construir inter-institucionalmente las metas del PND, demandan más tiempo que el habitual procedimiento de corta y pega de los planes operativos de las instituciones.