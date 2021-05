Legitimidad. Cuando hay divorcio entre el derecho constitucional y la realidad constitucional, nacen los mecanismos de escape para dar salida a la presión social y las fuerzas en tensión permanente. Al final, el derecho contrario a la letra escrita hace que la Constitución sea la realidad no escrita, por su contenido y no por su forma, por lo que el texto deviene en inoperante por su continuo trance de degradación. La Constitución es el orden normativo fundamental del Estado, y su perdurabilidad con adaptación a la realidad hace que sobreviva con el tiempo generacional sin hipotecar la libertad futura, siempre imprevisible e incierta. Si bien una Constitución debe ser un orden jurídico fundamental duradero y estable, no por esto debe darse la apropiación del futuro con cierre de vías para el disfrute de los derechos humanos. Puede ser legal que una generación apueste por la camisa de fuerza en proyección, pero nunca sería legítima la petrificación o parálisis de la libertad ajena. Lo legal y lo legítimo no siempre coinciden: la legitimidad es la aceptación normativa por los destinatarios de sus efectos.