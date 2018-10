La extinción de la novela, víctima de la voraz propagación de los instrumentos del mundo digital, se ha vuelto ya un asunto viejo, pero no por eso menos persistente. En el ensayo El mundo impreso en peligro (la edad del “Homo virtualis” está sobre nosotros), publicado en el más reciente número de la revista Harper’s, el escritor británico Will Self advierte, con nostalgia anticipada, que igual que las sinfonías y la pintura de caballete, que son ya ajenas al mundo contemporáneo, la novela, pieza central de la civilización, tiende a convertirse en un “tema de conservatorio”, relegada a los talleres de creación literaria en las universidades.