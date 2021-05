Por último, la cosa más conveniente para los que ya nos ignoran: nos interesa saber sobre cigarrillos, licores y cosas que no son recomendables para los jóvenes, ya que ellos tienen toda una vida por delante y necesitan cuidarse para llegar a viejos. Así podrán darse cuenta, demasiado tarde, lo que significa estar lleno de energías y que ya no les den trabajo, no les tengan paciencia en los restaurantes cuando los vean llegar con los abuelitos y bisabuelitos y, por último, que los priven de su propia música o la de las personas que los ayudaron a crecer, aunque no fueran su familia, sí con mucho cariño y con manos de ajo, cebolla y culantro... o con sudor de mediodía y olor a zacate recién cortado.