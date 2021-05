El tema de lo pacífico me interesa: me trajo a Costa Rica. Siempre he pensado que por ese “adiós a las armas” el país debería contar con una excelente Policía y con un poderoso Servicio Exterior: no tiene ni lo uno ni lo otro. Punto y aparte es dilucidar cómo vivir ese pacifismo: ¿“Más allá de la pelea”, como lo proclamaba Romain Rolland o presentando la otra mejilla, al estilo bíblico?