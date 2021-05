Sin darse cuenta de que alimenta a un tigre, que cuanto más come, más amenaza con mordernos, el Gobierno decidió no darle más prioridad al diferendo por el tránsito de nuestros guardas por el río San Juan, aunque, en realidad, la verdad sea dicha, está posponiendo incluso el derecho mismo de libre navegación que nos compete. Porque, según el Ministro de Relaciones Exteriores, si no está ocurriendo nada, ¿por qué ponerlo en primer lugar de la agenda? Además, para alegría del Gobierno nica, expresamente se manifestó que Costa Rica no acudiría al tribunal de La Haya.