Por eso la llegada de Silvia Lara al IMAS fue importante. No se trataba de administrar la pobreza y, mucho menos, de vivir de ella, sino de llegar a su raíz estructural rescatando, desde la familia y a través de ella, a los miles de jóvenes y niños que, por el simple hecho de haber nacido en la miseria, de vestir como se visten y hablar como hablan, de entrada no más están excluidos de cualquier forma de integración social productiva. Se empezó a entender la pobreza no como un saldo residual de los costos del desarrollo, sino como el resultado de una ausencia fundamental de equidad, sin la cual no es posible su combate.