No estamos dispuestos a aceptar, como la nota periodística, hacernos eco de las quejas y descontentos de algunas personas a quienes esta nueva metodología no favorece en sus aspiraciones personales y que, con la única excepción que se menciona, se permiten poner en entredicho, solicitando que no se publiquen sus nombres. Esta forma de proceder no contribuye a acreditar la transparencia de ciertos pretendientes a una magistratura judicial.