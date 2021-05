No nos pidan cuentas. Concentrar la atención en el corto plazo sirve para justificar el continuismo y la impunidad. No nos pidan cuentas de los gobiernos anteriores, a los cuales no sería elegante acusar. No nos pidan cuentas de los principios del sexenio, porque todos los comienzos son difíciles. No nos pidan cuentas de las causas externas, que no dependen de nosotros. No nos pidan cuentas de los bandidos que trabajan con nosotros, porque no es tan fácil meterlos a la cárcel. No nos pidan cuentas de nosotros mismos, porque sería insultante. No nos pidan cuentas de la inseguridad, porque la hay en todas partes. No nos pidan cuentas de la miseria, porque es ancestral. No nos pidan cuentas de la expropiación bancaria, ni de la privatización bancaria, ni del rescate bancario, ni del futuro hipotecado en todos estos enjuagues, porque el desastre pudo haber sido peor. No nos pidan cuentas de nada, y miren todo lo que hemos avanzado últimamente en la dirección correcta.