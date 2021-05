Hoy no hay sufragio libre, sino parodia democrática. Ergo, deben terminar ya los patriarcas primaverales u otoñales que imponen candidatos entre sus íntimos escogidos. Ya lo sabemos, y también lo cantan las milongas uruguayas de Carnero y Larbanois: No hay que confundir las cosas; /la polenta no es pirón, /que algunos juegan de gato /y otros siempre de ratón.