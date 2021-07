Más profesionalismo

La reciente publicación en La Nación de unas fotos sobre las relaciones entre un secuestrador y una de las supuestas cautivas, Nicola Fleuchaus, arrojan más luz sobre las intimidades del secuestro. No debemos, sin embargo, quedarnos en el ámbito del episodio. Estos hechos y la reacción de nuestras autoridades deben servirnos para extraer lecciones para el futuro.

Ningún Estado se encuentra inmune a estas acciones delictivas, sean secuestros o actos de terrorismo. Precisamente por considerarse EE.UU. un santuario al abrigo de estos ataques, los últimos hechos ocurridos en su suelo han suscitado internamente una profunda angustia, nos enseñan la amplitud de esta amenaza y nos obligan a aprovechar estas dolorosas experiencias.

El secuestro de Susana Siegfried y de Nicola Fleuchaus tuvo una resonancia internacional desmesurada, posiblemente al impulso de nuestro buen nombre de país pacífico. Una doble lección: no estamos libres de estas conductas y, más bien, por la vigencia del Estado de derecho, los delincuentes también valoran nuestras garantías para sus fechorías. Esta comprobación nos debe inducir a extremar nuestros cuidados y a ahondar en el análisis.

¿Cuál fue la actitud del Gobierno en este secuestro? De preocupación, pero emotiva e intermitente. La conformación de la comisión de crisis dramatizó aún más el secuestro y su espectacularidad no corrió parejas con la estrategia. Se trata, obviamente, de hechos delictivos inesperados y complejos, difíciles de manejar, pero no es bueno que un gobierno, aun inspirado en el sentido humanitario, dé la sensación de moverse al compás de los delincuentes. Una conclusión: preparación de profesionales para aconsejar a nuestros gobiernos en estos duros trances.

¿Cómo reaccionaron el OIJ y el Ministerio Público? Las declaraciones del sábado del director del OIJ, Manuel Alvarado, lo dicen todo. A la explicable inexperiencia de nuestras autoridades frente a estos hechos delictivos se une nuestro clásico candor. Estas, llevadas de un exceso de bondad, permitieron la intromisión de agentes alemanes y no supieron reaccionar frente a la malacrianza de Nicola, temerosa de un examen médico, ni ante la ambigüedad de Susana, interesadas, al parecer, más en la publicidad que en la colaboración con las autoridades. El triste desenlace es que Nicola se salió con la suya, no se supo con certeza si padecía una enfermedad tropical que, según ella y sus familiares, se podía curar en Alemania y no en Costa Rica, y como remate un candoroso juez autorizó su salida sin exámenes médicos y psicológicos y sin rendir siquiera una declaración. Las condiciones posteriores puestas por ella y por su abogado para hacerlo en Alemania --siete meses después del secuestro-- podrían calificarse como irrespetuosas.

Ni espectacularidad ni ingenuidad, ni destemplanza ni impunidad, ni exceso de bondad ni delegación de funciones. Peor que el síndrome de Estocolmo es el síndrome del pobrecito o la petición de explicaciones a los gobiernos de Alemania o de Suiza (síndrome de la evasión) sin advertir que es al Estado costarricense al que le corresponde investigar, aclarar y explicar.