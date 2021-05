En lo tocante a los municipios, dicen los diputados que esta reforma les devuelve el poder político y financiero a las comunidades. No creemos que sea verdad tanta belleza. Les confiere mayor poder financiero, mas no existe garantía alguna de su uso, por cuanto el régimen municipal –con excepción de unas pocas municipalidades– sigue siendo el más ineficaz en el ámbito del Estado. En estas condiciones, tampoco fortalece su poder político. De aquí la necesidad de que las municipalidades se ganen esta donación fiscal, mediante una profunda reforma interna en sus métodos de trabajo y, como contrapartida política, por medio de un proceso de selección esmerado de los candidatos a regidores y de los alcaldes. Mientras los partidos políticos no tomen en serio estos procesos, no se modifiquen los procedimientos internos municipales, no impere el sentido de excelencia y de eficiencia, no se vean los resultados de los recursos provenientes del impuesto territorial, los municipios no cumplan siquiera con las tareas elementales, la reforma del artículo 170 no satisfará ni lejanamente sus objetivos. Podrá encender la retórica municipal y política, pero no les llegará a las comunidades.