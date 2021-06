Por eso no cabe sino concluir que, cualesquiera hayan sido los propósitos de nuestros autores, no dieron pábulo al fantasma que aterrorizaría a la burguesía, sino que escribieron el más esplendoroso cántico a ese estadio histórico que tanto admiraron, pero que no fue aurora del comunismo. Por paradójico que suene, no fue este un Manifiesto Comunista, ¡fue un Manifiesto Burgués!