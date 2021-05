Eso no quiere decir que los Estados, guiados por principios, deban actuar irresponsablemente en defensa de la concepción ética que los anima. Los principios también están sujetos a la realidad. Como principio -por ejemplo- toda persona debe defender a un semejante en peligro, pero si ese prójimo desdichado está a punto de morir abrasado en un terrible incendio absolutamente incontrolable, a nadie se le puede pedir que se lance imprudentemente a tratar de rescatarlo. O, visto desde un ángulo positivo, el hecho de que no podamos ayudar con nuestra limosna a todos los pobres del mundo, no debe paralizar nuestra buena voluntad de colaborar con los menesterosos, ni invalida el principio de que es conveniente y benéfico ejercer la caridad con las personas desvalidas.