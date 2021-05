En este privilegio, además, como en tantos otros, se ha actuado con envidiable coherencia. Mientras un usuario común y corriente, como la mayoría, paga ¢4.810 por 250 kilovatios/hora al mes, consumo promedio de los abonados, un empleado de la CNFL paga ¢2.405. Sin embargo, el subsidio no tiene límite. Es decir, la CNFL lo financia, aunque el empleado se sobrepase. El monto se carga, para efectos contables, a la cuenta de cada departamento y, en la realidad, que es lo que cuenta, al bolsillo del resto de los ciudadanos. El privilegio, eso sí, no se puede traspasar al vecino o a algún pariente o amistad. Quien ose hacerlo, pierde el suyo. Sin embargo, los pensionados sí pueden llevarse el beneficio a sus casas. La convención colectiva, previsora, los ampara. Lo dicho abarca la práctica o puesta en marcha del beneficio. Sin embargo, de acuerdo con un vocero del Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones (SITET), este subsidio se justifica por cuanto, según él, así procede la empresa privada. “Si una empresa –expresó– tiene alguna utilidad en materia prima, se la da a los trabajadores. La nuestra (la materia prima) es la electricidad”. Al replicar el periodista que, en este caso, se trata de recursos públicos, contestó: “La CNFL es una empresa de inversión, no un ministerio”. Y remató su versión de la teoría económica y social de la siguiente manera: “Es justo tener beneficios cuando se realizan trabajos tan peligrosos como los relacionados con la electricidad”. Pareciera que la crisis no es solo de recursos públicos, sino de conceptos.