Estamos seguros de que para bien. Es imposible que, expuestas ante su propio pueblo y ante el mundo la indiferencia moral y la incapacidad de sus dirigentes políticos, su raquitismo tecnológico y económico, y su fementida grandeza, no se produzcan de ahora en adelante cambios profundos en su seno. Los ejes de esta transformación serán la brutal toma de conciencia de la población sobre el papel del Estado y de la política, y la función-misión renovada de la prensa, nutrida por los valores de la independencia, la transparencia y el interés público. El sacrificio de 118 tripulantes no será en vano. Difícilmente olvidará el pueblo ruso las palabras de la madre de uno de los jóvenes muertos: "Tenía un solo hijo y se lo confié al Estado, que lo mandó a la muerte y no hizo nada para salvarlo".