Pero mayor preocupación debe causar, por su contenido y consecuencias, la frase recogida por el líder de los industriales, en el sentido de que algunos de sus agremiados no están interesados en exportar. El tema de fondo es que nuestro mercado es muy pequeño como para absorber cantidades crecientes de producción nacional. Si no exportamos, estaríamos condenados a abastecer un mercado muy pequeño y con poco poder de compra, y así no podrían crecer la economía nacional ni las fuentes de empleos. En cambio, si logramos conquistar los mercados internacionales, podríamos lograr tasas de crecimiento superiores al 6% anual, lo cual es necesario para transitar del estancamiento al desarrollo. Esperamos que los empresarios modifiquen en el futuro esas actitudes reprochables y que el Gobierno demuestre más firmeza ante los grupos de presión para ofrecer al país lo que verdaderamente conviene a las mayorías.