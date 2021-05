En Costa Rica, la libertad económica se ve disminuida porque el consumo del gobierno (17,2 por ciento del PIB en 1997) no es compensado por los servicios obtenidos, aún persiste una alta tasa de crecimiento del dinero y de la inflación, las restricciones y regulaciones impiden el libre funcionamiento de bancos internacionales en el país, el arancel promedio del 11 por ciento es muy alto y varios aranceles superan el 100 por ciento, los procedimientos aduanales son engorrosos y costosos, en muchos mercados importantes los consumidores no pueden ejercer su derecho a la elección (el Gobierno los tiene monopolizados) y los sistemas legal y judicial no son eficientes ni protegen adecuadamente la propiedad privada.