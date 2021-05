La solución no es sencilla. Si se opta por no hacer nada, el problema fiscal tiende a agravarse. Mientras la recuperación económica no se consolide, los ingresos fiscales no aumentarán. Algunos Gobiernos han anunciado reformas tributarias. Pero eso, aparte de ser impopular (a nadie le gusta que le quiten dinero), va en contra de la estrategia inicial, que era darle más ingreso a la gente para aumentar la demanda. Otros Gobiernos han elegido un recorte del gasto público importante. Igualmente, esto va en contra de la estrategia original, y tampoco es popular porque significa un recorte de beneficios para mucha gente. Cualquier alternativa parece encontrarse con el dilema de que va en contra de la recuperación de la economía, además de impopular.