Ecología, no retórica. No siendo especialista en la materia, no me voy a extender sobre las categorías y aspectos de organización. Llama la atención el hecho: la misma idea de "desechos culinarios", leo en el periódico local, produce energía, combustible y abono. Implica toda una dimensión mental, exagerada, absurda y hasta atrasada, según códigos de allá, en la Suiza centroamericana. Aquí viene por tradición y me acuerdo de la frase paterna "guarde eso, no come pan" o el hábito que nos inculcaban de juntar las cáscaras de huevo y hasta las migas, para la huerta y los pajaritos, en invierno. Constituye también asunto de ecología de verdad, más allá de retórica escolar, interiorización; no solo "hacer como Yoyito". Finalmente, es cuestión de obligación cívica, con severos castigos y multas altas, al que no se pliega a las reglas de la comunidad, porque aquello simplista de "tengo derecho" tiene su contraparte en deberes. De veras, el subdesarrollo económico no me asusta, lo prefiero; pero el mental sí que es fatal.