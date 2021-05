Debe, en consecuencia, contribuir, de manera determinante, a ese cambio de actitud y de visión, el hecho de que, en estas pruebas de noveno, en el mes de octubre pasado, el 80 por ciento de los estudiantes falló en al menos una materia. Como era de esperar, Matemáticas fue la de más bajo rendimiento pues solo un 27 por ciento la aprobó pese a que, como se ha dicho, las preguntas eran muy sencillas. También vinieron a menos las letras y los idiomas. No compartimos, por ello, las declaraciones del jefe de la Dirección de Calidad del MEP en el sentido de que los resultados finales o promoción final serán mejores. En esta nota final se combinan otros porcentajes, ajenos a esta prueba de octubre, que no debe perderse de vista. Nos parece, más bien, muy puesto en razón el criterio de un profesor del Colegio José Gregorio Ramírez, en Alajuela, quien expresó que, si bien se impartieron lecciones durante la huelga de 26 días de los educadores, muchos alumnos no asistieron a escucharlas.